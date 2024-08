Météo de ce soir : orages et pluies abondantes sur plusieurs régions

Ce samedi soir, le ciel sera partiellement à très nuageux dans les régions du nord et du centre, ainsi que localement dans le sud de la Tunisie.

Des orages accompagnés de pluies localement intenses sont attendus dans les zones occidentales, tandis que le reste du pays connaîtra un ciel peu nuageux. Les températures nocturnes varieront généralement entre 26 et 28 degrés dans le nord, le centre, et le sud-est, et entre 28 et 32 degrés dans le sud-ouest, avec des minimales ne dépassant pas 22 degrés dans les régions montagneuses. Le vent soufflera du sud-est, relativement fort près des côtes nord, et faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée sur les côtes nord et peu agitée sur les autres côtes.