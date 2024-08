Tunisie – Météo : Températures entre 31°C et 39°C

Le ciel sera samedi passagèrement, nuageux sur tout le pays. Il sera progressivement très nuageux sur l’Ouest du pays avec des cellules orageuses accompagnées des pluies parfois intenses et des chutes de grêles dans des endroits limités au Centre Est, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Est, relativement fort avec une vitesse entre 30 et 50 km/h près des côtes Nord et faible à modéré avec une vitesse variant entre 10 et 30 km/h ailleurs, dépassant provisoirement 80 km/h lors de l’apparition des orages. La mer sera agitée au Cap Serrat et peu agitée ailleurs. Les températures maximales seront comprises entre 31 et 35°c sur les régions côtières et les hauteurs Ouest et entre 36 et 39°c sur le reste des régions.