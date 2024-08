Imed Daïmi annonce sa candidature présidentielle et critique l’Isie

Le 30 août 2024, Imed Daïmi a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle du 6 octobre suite à une décision favorable du tribunal administratif, qu’il considère comme un message adressé à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

Dans une vidéo diffusée sur sa page officielle, Daïmi a critiqué l’Isie pour ses prétendues violations légales et a appelé ses membres à faire preuve de neutralité et d’intégrité. Il a exprimé sa conviction que la décision du tribunal incarne l’espoir d’un changement significatif et pacifique en Tunisie, tout en soulignant que le pays a besoin d’un président exemplaire, capable de reconstruire la nation avec responsabilité, équité et respect des droits de tous les citoyens. Daïmi s’est engagé à travailler pour restaurer les droits des Tunisiens, particulièrement ceux des personnes marginalisées, et à mener un programme basé sur la justice et la rigueur.