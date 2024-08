Augmentation des féminicides en Tunisie : 15 cas enregistrés en 2024

Depuis le début de l’année 2024, la Tunisie a enregistré quinze féminicides, selon Radhia Jerbi, présidente de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT).

Dans une déclaration faite le 30 août 2024 à la TAP, elle a exprimé son inquiétude face à l’augmentation de ces crimes, qu’elle attribue principalement à l’aggravation des conditions économiques de nombreuses familles tunisiennes. Jerbi a également rappelé qu’en 2022 et 2023, la Tunisie avait recensé respectivement 23 et 25 féminicides. Elle a souligné que, outre la pauvreté et le chômage, les facteurs tels que la domination masculine et le manque d’éducation sur l’égalité des sexes et les droits de l’Homme sont des causes majeures de cette violence envers les femmes.