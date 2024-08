Tunisie : 17 établissements de santé assurent des services de haute qualité

Le directeur général de l’Instance Nationale de l’Évaluation et de l’Accréditation en Santé (INEAS), Chokri Hammouda, a annoncé ce vendredi que l’Instance a récemment publié une liste de 17 établissements de santé, dont 11 centres de première ligne qui assurent des services de haute qualité et conformes aux normes internationales, sur la base de l’évaluation de l’Instance et du guide de référence approuvé par la société internationale pour la qualité des soins de santé (ISQua EEA).

Dans une déclaration à l’agence TAP, Chokri Hammouda a précisé que les 11 centres de soins de première ligne qui figurent sur la liste se trouvent dans les régions côtières et intérieures. Il s’agit de centres de santé de base, un centre intermédiaire et un centre de soins pour la mère et l’enfant outre 6 autres établissements (hôpitaux publics et cliniques privées).

Selon le responsable, l’accréditation est accordée après une série d’étapes, la première étant l’évaluation de ce qui est disponible dans les centres de première ligne, l’adoption d’une méthodologie de développement et d’amélioration continue, et le respect des recommandations pour éviter les risques, comme l’oubli de se laver les mains entre deux patients ou la prescription d’une ordonnance sans s’assurer de l’état de santé du patient.

L’engagement du centre à offrir les meilleurs services de santé au patient depuis son entrée jusqu’à sa sortie, est aussi pris en compte, d’après Hammouda.

Dans ce contexte, il a cité comme exemples l’affichage de panneaux indicatifs à l’entrée et dans les couloirs intérieurs, comme les bureaux des médecins ou des spécialistes, le lieu d’enregistrement, et l’accueil respectueux du patient en l’informant du temps d’attente. “De plus, il est essentiel que le pharmacien rappelle au patient la manière de prendre les médicaments et optimise les ressources disponibles”, a-t-il ajouté.

Chokri Hammouda a également souligné que l’évaluation prend en compte la satisfaction des malades des prestations de soins, tout en tenant compte de l’effort de l’établissement pour améliorer ses services.

A noter que le premier centre de santé de première ligne à obtenir l’accréditation au niveau “gold” est le centre de “Stah Jabeur” dans le gouvernorat de Monastir et ce, le 9 décembre 2021.