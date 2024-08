Nour Kamar répond aux critiques : « le véritable succès se mesure par l’impact, pas par le nombre »

Après sa performance sur la scène du théâtre antique de Carthage, Nour Kamar a partagé ses réflexions sur son parcours artistique.

Elle a souligné que les défis et les critiques sont des éléments inévitables du chemin vers le succès. Répondant respectueusement à ceux qui préfèrent critiquer plutôt que de soutenir, elle a affirmé que le véritable succès ne se mesure pas par le nombre de personnes présentes, mais par l’impact et les émotions laissées dans les cœurs. Nour Kamar a exprimé sa fierté d’avoir réalisé son rêve de se produire à Carthage, un accomplissement qu’elle considère comme un signe de son détermination et de son engagement envers l’art. Elle a également exprimé sa profonde gratitude envers ceux qui l’ont soutenue tout au long de son parcours, remerciant sincèrement son public, ainsi que ses collègues artistes, pour leur soutien et leur encouragement. Pour elle, cet événement marque le début d’une longue aventure artistique, et elle est prête à continuer à offrir sa message à tous ceux qui le méritent.