Panne sur le canal principal : coupures d’eau prévisibles à partir du 29 août 2024

Des perturbations significatives dans l’approvisionnement en eau seront observées dans plusieurs délégations des gouvernorats de Kairouan, Sousse et Monastir en raison d’une panne sur le canal principal de distribution de 800 mm de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), située à Oued El Atf dans la délégation de Kairouan Nord.

Ces interruptions commenceront à partir de midi, le jeudi 29 août 2024, affectant notamment les délégations suivantes : Dhraa Ettammar, El Ghabette, El Moutbasta (Kairouan Nord) ; El Houamed et la zone industrielle de Sbikha (Sbikha) ; Bchechma et Bir Jedid (Kondar) ; Ouled Khechin et Ouled Faleh (Sidi Héni) ; El Borjine, Knaies, Beni Rabiaa, El Frada et Beni Kalthoum (Msaken) ; Hdadra (Jemmal) ; Mzougha, Mlichette et Menzel Hayet (Zéramdine) ; Ouerdanine, Oued Jabbes et Bou Othmen (Ouerdanine). L’approvisionnement sera rétabli à partir de 6 heures le vendredi 30 août 2024, après la fin des travaux de réparation, comme l’a annoncé la Sonede dans un communiqué publié le mercredi 28 août 2024.