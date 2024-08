Nouvel exploit tunisien : Rayan Charny s’illustre avec une médaille d’or et un record au 10 000 m marche

Le jeune athlète tunisien Rayan Charny a brillamment remporté la médaille d’or au 10 000 mètres marche lors des Championnats du monde d’athlétisme U20 à Lima, au Pérou.

Avec un temps impressionnant de 39 minutes, 24 secondes et 85 centièmes, il a non seulement devancé ses concurrents, le Mexicain Emiliano Barba et l’Italien Giuseppe Disabato, mais a également établi un nouveau record de la compétition. Ce succès est une fierté pour la Tunisie, bien que son compatriote Wissam Al-Aounli ait terminé à la 32e place avec un temps de 44 minutes, 12 secondes et 72 centièmes.