Fatman Scoop meurt à 53 ans après s’être effondré sur scène

Le monde de la musique est en deuil suite à la disparition tragique du rappeur américain Fatman Scoop, décédé à l’âge de 53 ans après s’être écroulé sur scène lors d’un concert dans le Connecticut, aux États-Unis.

Connu pour sa voix puissante et son énergie débordante, Fatman Scoop, de son vrai nom Issac Freeman, a marqué l’industrie musicale avec ses collaborations notables aux côtés d’artistes renommés tels que Skrillex, Fedde Le Grand, David Guetta, et Hardwell. Son DJ et ami proche, Birch Michael, a annoncé la triste nouvelle sur Instagram, exprimant avec émotion l’impact indélébile que le rappeur a eu sur sa vie et sa carrière. Fatman Scoop laisse derrière lui un héritage musical vibrant, ayant su fusionner les mondes du rap et de l’électro avec une rare authenticité.