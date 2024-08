CMR : Transfert de la tutelle sur les bacs de Djerba au ministère des Transports

Les bacs reliant l’île de Djerba à El Jorf (Medenine) seront désormais sous la tutelle du ministère des Transports après avoir été sous celle du département de l’Equipement et de l’Habitat, c’est ce qui a été décidé lors d’un conseil ministériel restreint tenu, samedi matin, au Palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du Chef du Gouvernement, Kamel Maddouri.

Lors de ce conseil, l’accent a été mis sur la nécessité de développer ce service public et d’accélérer la promulgation des textes réglementaires relatifs au transfert de l’autorité de tutelle au département des Transports.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, cette décision va garantir la conformité du transport des personnes et des véhicules par les bacs de Djerba, aux exigences juridiques et réglementaires du transport maritime, notamment du point de vue des conditions de sûreté et de sécurité, tout en tenant compte de l’efficacité et de la qualité de ce service public.

A cette fin, il a été décidé de constituer un comité de pilotage regroupant les différents ministères et structures concernés, qui se chargera d’identifier la nature de la structure à mettre en place pour une gestion efficace de ce service public (bacs de Djerba).