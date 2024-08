Rage : importance de la sensibilisation et des traitements préventifs

La vétérinaire et directrice générale des services vétérinaires au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Sana Kacem a mis en garde, contre le danger de la propagation du virus de la rage, étant donné « qu’il a récemment causé neuf décès ».

Dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), Elle a attribué la propagation du virus et le nombre de victimes de la rage au manque de sensibilisation à la gravité de cette maladie.

Commentant les neuf décès dus à la rage, elle a expliqué que les décès étaient dus à la non prise immédiate ou à l’interruption de la prise des traitements nécessaires , ou encore à des cas de contact avec des animaux d’origine inconnue qui n’avaient pas été traités à temps.

Elle a insisté sur la nécessité de se rendre dans les 24 premières heures au centre de santé le plus proche pour recevoir un traitement préventif, en cas de léchage, griffure ou morsure par un animal, soulignant que la rage est dangereuse et mortelle et qu’il est nécessaire de recevoir un traitement préventif immédiatement et sans interruption.

Selon la vétérinaire, tous les services d’urgence des établissements de santé offrent un traitement préventif gratuit contre la rage.

Le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche assure également la vaccination gratuite par des vétérinaires publics dans plus de 190 centres de vaccination pour les chiens, les chats et tous les animaux de compagnie.

Il existe également des campagnes de vaccination périodiques, de novembre à janvier de chaque année, au cours desquelles des équipes se déplacent dans tout le pays, en plus des centres fixes, a-t-elle précisé.

Elle a également souligné l’impératif de vacciner les animaux de compagnie une fois par an.