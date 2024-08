Pluies orageuses à venir et chute des températures en Tunisie à partir de Mercredi

Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), des pluies sont attendues en Tunisie le mercredi 14 août 2024. Ces précipitations orageuses affecteront principalement le nord et le centre du pays, notamment les régions du Kef, Béja, Jendouba, Bizerte, Seliana, Zaghouan, Kasserine, Sidi-Bouzid, ainsi que Tunis, où de faibles pluies sont également possibles à Nabeul. Les conditions pluvieuses devraient se prolonger jusqu’au jeudi 15 août. Ce mercredi, les températures connaîtront une hausse significative, avec des moyennes allant de 35°C à 41°C, et atteignant jusqu’à 44°C à Kairouan, Tozeur et Kébili.

Il est également prévu que des conditions météorologiques instables se manifestent entre le mercredi 14 et le vendredi 16 août, en particulier sur les hauteurs occidentales et localement dans le nord et le centre de la Tunisie. Ce phénomène pourrait être associé à un possible passage d’un système dépressionnaire affectant également l’Algérie. Les températures devraient commencer à baisser à partir de jeudi, avec un retour à des niveaux plus frais pour le début de la semaine prochaine. Ces prévisions restent sujettes à ajustement selon l’évolution des conditions météorologiques.