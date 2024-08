Étudier au Maroc : 100 bourses d’études disponibles pour les nouveaux bacheliers tunisiens 2024

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé l’ouverture des candidatures au profit des nouveaux bacheliers (2024) pour bénéficier de 100 bourses d’études dans les universités publiques au Royaume du Maroc et ce dans le cadre du programme d’échange estudiantin entre la Tunisie et le Maroc au titre de l’année 2024-2025.

Les nouveaux bacheliers souhaitant participer à ce programme d’échange estudiantin Tuniso-marocain peuvent déposer leur candidature dans un délai n’excédant pas le dimanche 11 août courant en remplissant le formulaire électronique sur le lien suivant httpss://forms.gle/VHzeQ4vqU7RGvcbk.

La liste des candidats admis sera publiée vendredi 16 aout 2024 sur le site officiel du ministère de l’enseignement supérieur.

Les candidats bénéficieront de 32 bourses dans les facultés de médecine, de 10 bourses dans les universités de médecine dentaire et de 8 bourses dans les facultés de pharmacie.

Ce programme offre 12 bourses dans les instituts de commerce et de gestion ainsi que 38 bourses à l’école d’agriculture et vétérinaire Hassen 2 et aux instituts nationales des sciences et des arts.