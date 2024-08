Cisjordanie Occupée : 25 Palestiniens arrêtés, dont deux enfants et anciens prisonniers

Les forces d’occupation sionistes ont arrêté, dans la nuit de dimanche à lundi, au moins 25 Palestiniens, dont deux enfants et d’anciens prisonniers, dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, a indiqué un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens.

Les arrestations ont été menées dans les gouvernorats d’El Khalil, Ramallah, Naplouse, Beit Lehm et Jénine, souligne le communiqué, relevant que, les forces d’occupation continuent de procéder à des raids et à commettre des abus lors des opérations d’arrestation, accompagnés d’agressions et de menaces contre les détenus et leurs familles, en plus d’actes de sabotages et de destruction des maisons des Palestiniens, souligne le communiqué.

Le nombre total des arrestations, depuis le 7 octobre 2023, s’est élevé à 9.955, précise également le communiqué, notant que ce total comprend ceux qui ont été arrêtés à leur domicile, aux postes de contrôle militaires ainsi que ceux qui ont été contraints de se rendre sous la pression et ceux qui ont été retenus en otage.