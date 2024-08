Météo de ce soir : temps nuageux avec mer très agitée

Cette nuit, le temps sera caractérisé par l’apparition de quelques nuages sur l’ensemble du pays, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie.

Le vent soufflera du secteur nord au nord et au centre, et du secteur est au sud, avec une intensité modérée à forte près des côtes et localement dans le sud, entraînant des poussières en suspension dans le sud-ouest. La mer sera très agitée au nord et très agitée à agitée sur les côtes orientales. Les températures varieront entre 26 et 30 degrés dans le nord et les hauteurs, et entre 28 et 32 degrés dans le reste du pays.