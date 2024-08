Crise de l’eau en Tunisie : Sousse en tête de la carte de la sécheresse

Selon le dernier rapport du Observatoire Tunisien de l’Eau, la région de Sousse se classe en tête de la carte de la sécheresse en Tunisie.

En juillet 2024, l’observatoire a reçu 598 plaintes concernant l’accès à l’eau, dont 510 concernaient des coupures non annoncées et des perturbations dans la distribution de l’eau potable à travers le pays. Sousse a enregistré 97 plaintes, suivie par Sfax avec 85, et Gafsa avec 45. Les gouvernorats de Monastir et Nabeul ont respectivement enregistré 42 et 40 plaintes. L’observatoire a également reçu 26 plaintes relatives à des mouvements de protestation contre les problèmes d’approvisionnement en eau. Par ailleurs, l’Observatoire National de l’Agriculture indique que le taux de remplissage des réservoirs d’eau dans le nord, le centre et le cap Bon est de 25,8 % au 2 août 2024, soit un total de 606,209 millions de mètres cubes.