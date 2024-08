Kasserine : arrestation de deux employés de la SONEDE et de la STEG pour coupures d’eau et d’électricité

Le 3 août 2024, Riadh Nouiwui, porte-parole des tribunaux de Kasserine, a annoncé que le parquet de la cour de première instance de Kasserine avait ordonné la garde à vue d’un employé de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) pour des soupçons de coupure d’eau dans la région.

L’individu est également accusé de “constitution de bande pour agression contre les personnes et les biens” et d’avoir commis un acte injurieux contre le Président de la République. Par ailleurs, le même jour, la justice a également ordonné la garde à vue d’un employé de la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) pour des soupçons similaires concernant des coupures d’électricité, avec des accusations de “constitution de bande pour agression contre les biens et les personnes”.