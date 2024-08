Arabie Saoudite : effondrement d’un pont, mort et blessés

Les intempéries ayant frappé la région de Jazan, au sud de l’Arabie Saoudite, ont entraîné la mort d’une personne et la noyade d’autres individus, ainsi que l’effondrement du pont reliant les gouvernorats d’Abu Arish et de Sabya.

Le Centre National de Sécurité en Arabie Saoudite a annoncé, dans un communiqué daté de samedi, avoir reçu un rapport sur l’effondrement partiel du pont. Selon les informations préliminaires, l’incident a endommagé deux véhicules, causant la mort d’un individu et provoquant plusieurs blessures. Les équipes spécialisées sont actuellement sur les lieux de l’accident et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’effondrement et en établir les causes.