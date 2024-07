Le bureau du Conseil national des Régions et des Districts (CNRD), réuni mardi, sous la présidence de Imed Derbali, a adopté le projet de budget de l’Etat pour l’année 2025 et validé la structure organisationnelle et administrative du CNRD.

Le bureau du Conseil national des Régions et des Districts a également confirmé la nomination de plusieurs cadres, conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale.

La réunion a également été consacrée à l’examen de l’activité du Conseil national des Régions et des districts et des outils organisationnels de sa gestion ainsi qu’aux missions et activités des parlementaires au sein et à l’extérieur du CNRD.

Les participants ont décidé que le bureau du conseil restera en réunion permanente, avec la possibilité de convoquer les députés pour des plénières ou des réunions de commissions.