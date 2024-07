Gaza : des enfants et des femmes parmi 13 martyrs lors de frappes sionistes

Treize civils palestiniens sont tombés en martyr et des dizaines d’autres ont été grièvement blessés lors de bombardements sur la ville de Khan Yunis au sud de la bande de Gaza rapporte dimanche l’agence de presse palestinienne WAFA.

Selon ses correspondants, les avions de l’occupation ont bombardé une maison de la famille Abu Muslim dans la ville de Khan Yunis, ce qui a fait 10 martyrs.

En outre, les forces militaires israéliennes ont ciblé un groupe de civils dans la région de Sika et ont été transférés à l’hôpital.

Les forces d’occupation poursuivent leur agression contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, tuant 39324 femmes et enfants pour la plupart et blessant 90,830 autres, tandis que des milliers de victimes restent sous les décombres et sur les routes, où les ambulances et les équipes de secours ne peuvent pas les atteindre.