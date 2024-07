Ahmed Jaouadi brille aux JO de Paris 2024 avec une 9ème place prometteuse

La Fédération tunisienne de natation a récemment salué la performance d’Ahmed Jaouadi lors de la première journée des Jeux Olympiques de Paris 2024.

À seulement 19 ans, Jaouadi a brillamment pris la 9ème place parmi 37 participants dans l’épreuve du 400m nage libre. Il a terminé sa série éliminatoire en 3:46.19, se classant juste derrière le chinois Fei, qui a réalisé un temps de 3:44.60. Avec seulement 44 centièmes de seconde manquants pour se qualifier en finale, Jaouadi a montré une progression remarquable par rapport à son record personnel de 4:02.48 en 2021, et ses performances passées. Son amélioration de plus de 16 secondes en trois ans souligne un travail acharné et un potentiel prometteur. En attendant les épreuves du 800m et du 1500m nage libre, les 30 juillet et 3 août 2024, les regards sont tournés vers lui et ses aînés, notamment Ahmed Hafnaoui, champion olympique de Tokyo 2021, pour continuer à représenter fièrement la Tunisie sur la scène internationale.