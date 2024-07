À quelques heures du lancement de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, toute l’attention se tourne vers Thomas Jolly, le talentueux directeur artistique originaire de Caen, qui a orchestré cet événement monumental.

Thomas Jolly, après avoir brillamment mis en scène la nouvelle version de Starmania, a conçu une cérémonie d’ouverture inédite pour les JO, qui se déroulera pour la première fois sur la Seine, avec une parade de 6 km réunissant 10 500 athlètes. Son œuvre rassemble plus de 3 000 artistes, chanteurs, musiciens, danseurs et comédiens, élevant l’événement à des hauteurs inexplorées. Le Rouennais, qui a su garder les détails de cette préparation secrète, est reconnu pour son regard aiguisé et sa capacité à diriger avec une vision unique, acquise au fil de ses années d’apprentissage à l’université de Caen. Avec une telle créativité et un sens de l’innovation remarquable, Thomas Jolly est prêt à offrir au monde une cérémonie d’ouverture spectaculaire et mémorable.