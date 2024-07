Affaire Borhen Bsaïes : la cour d’appel confirme la peine de huit mois de prison

La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis a condamné l’animateur Borhen Bsaïes à une peine de huit mois de prison.

Auparavant, la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis l’avait condamné à un an d’emprisonnement, soit six mois pour chaque affaire parmi les deux portées contre lui. La mise en détention de Bsaïes avait été ordonnée par le ministère public du tribunal de première instance de Tunis, en raison des accusations portées contre lui. Il est reproché à Bsaïes d’avoir utilisé des réseaux et des systèmes d’information pour produire, diffuser et propager des nouvelles et des rumeurs mensongères dans le but de porter atteinte aux droits des autres. Il est également accusé d’avoir diffusé des informations fausses visant à diffamer et à ternir la réputation d’autrui.