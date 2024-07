JO 2024 : guide complet pour suivre la cérémonie et les compétitions à la télévision et en ligne

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 promettent une couverture exceptionnelle à distance. La cérémonie d’ouverture, prévue le vendredi 26 juillet à 19 h 30, sera diffusée en direct sur France 2 et Eurosport 1. Cet événement historique, marqué par sa tenue en plein air le long de la Seine, sera commenté par Laurent Delahousse et Daphné Bürki sur France 2, et Guillaume Di Grazia sur Eurosport 1. France 2 vise un record d’audience ambitieux, espérant dépasser les 22 millions de téléspectateurs.

Tout au long des Jeux, France 2 et France 3 seront entièrement dédiées aux compétitions, avec près de 50 heures de diffusion par jour. France 2 se concentrera sur les grands moments et les épreuves phares, tandis que France 3 mettra en avant les sports collectifs et certaines disciplines comme le triathlon et le judo. France 5 complétera la couverture en diffusant les journaux télévisés et certaines émissions fixes.

Pour ceux qui préfèrent une expérience en ligne, la plateforme France.tv Paris 2024 proposera une couverture complète des sports de glisse et urbains ainsi que des replays de toutes les épreuves. Eurosport 1, disponible via les abonnements Canal+ et Bouygues, diffusera également les épreuves en direct. Enfin, la plateforme Max de Discovery offrira un accès complet à toutes les compétitions, avec la possibilité de suivre ses sports favoris et recevoir des alertes en cas de médaille.