Bizerte : 28 infractions économiques relevées lors d’une campagne de contrôle

Une campagne de contrôle a été menée par les services conjoints de contrôle à Bizerte, mercredi et jeudi, aboutissant à l’enregistrement de 28 infractions et la saisie de plusieurs tonnes de fruits et légumes, pour pratiques spéculatives.

Le directeur régional du commerce à Bizerte, Sami Bjaoui, a indiqué à la TAP que cette campagne s’inscrit dans le cadre des travaux du comité régional de contrôle des prix et de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle, qui vise à intensifier les opérations de contrôle sur le terrain pour lutter contre les pratiques de monopole et de spéculation au niveau des circuits de distribution.

Il a ajouté que les produits saisis ont été réinjectés sur les marchés, notant que les campagnes de contrôle ont concerné les commerçants de gros, de détail des produits alimentaires, les supermarchés et les commerces, les moyens de transport, ainsi que les entrepôts.