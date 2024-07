Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le temps sera clair avec quelques nuages sur l’ensemble du pays. Le vent sera fort, allant de 50 à 70 km/h près des côtes Nord, et modéré puis relativement fort, de 30 à 50 km/h dans le reste des régions.

La mer sera très agitée au Nord, et agitée sur le reste de la côte.

Les températures seront relativement stables, avec des maximales comprises entre 30 et 36 degrés dans le Nord, les hauteurs et les côtes orientales, et entre 37 et 42 dans le reste du pays, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.