La sœur de Sonia Dahmani partage un message déchirant : Un moment d’une intensité bouleversante en prison

Le mardi 23 juillet 2024, Ramla Dahmani a partagé un témoignage bouleversant à la suite de sa visite à sa sœur Sonia Dahmani, emprisonnée depuis le 6 juillet 2024. Le Tribunal de première instance de Tunis avait condamné Sonia Dahmani, avocate et chroniqueuse, à un an de prison ferme pour avoir qualifié le commentaire “Heyla leblad” de “rumeur et fausse information” dans le cadre de l’article 24 du décret 54.

Dans son témoignage, Ramla Dahmani décrit une rencontre empreinte d’émotions : « Hier, j’ai emmené papa et maman voir Sonia. Ce fut un moment d’une intensité bouleversante, un mélange de tendresse et de colère brûlante. Sonia, rayonnante de combativité, était en forme. Quand elle nous a vus, son visage s’est illuminé, sa joie et sa détermination brillaient comme jamais. »

Ramla souligne la douleur des retrouvailles pour leurs parents, notamment pour leur mère, qui a retrouvé sa fille après plusieurs mois de séparation. Malgré les larmes, Sonia a encouragé sa mère à rester forte, affirmant : « Sois forte, pas de larmes, ils ne méritent pas nos larmes. »

Le témoignage continue en décrivant les conditions difficiles auxquelles Sonia est confrontée : la chaleur étouffante de sa cellule, les fouilles corporelles humiliantes, et la privation de libertés fondamentales. Malgré ces épreuves, Sonia demeure résiliente et continue de se battre pour prouver son innocence et revendiquer sa liberté. Ramla Dahmani exprime son admiration pour le courage et la détermination de sa sœur, qui, même dans ces conditions, reste engagée à aider ses codétenus et à apporter son soutien.

Ramla Dahmani met également en lumière l’impact de cette détention sur Sonia : « Quand on t’enlève tout et qu’on te donne des miettes, tu es d’abord heureux d’avoir ces miettes. Mais tu réalises vite qu’il n’y a aucune raison pour qu’on t’ait tout pris alors que tu es innocent. Sonia ne mérite pas cette injustice. »

Sonia Dahmani, malgré sa détention, continue de défendre les valeurs qui lui sont chères et de se battre pour la justice et la liberté. Sa famille reste unie et déterminée à soutenir sa cause, espérant la libération de Sonia et dénonçant l’injustice dont elle est victime.

Ce récit poignant nous rappelle la force de l’amour familial et la résilience face à l’injustice. La lutte de Sonia Dahmani est devenue un symbole de courage pour ses proches et un appel à la défense des droits fondamentaux.