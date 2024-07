Tunisie – Météo : Températures comprises entre 22° et 33° cette nuit

Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions cette nuit avec pluies éparses à l’extrême nord-ouest. Les températures varieront entre 22° et 26° au nord, sur les régions côtières et les hauteurs et entre 26° et 30° sur le reste des régions. Les températures atteindront 33° à l’extrême sud, indique un bulletin de l’institut national de la météorologie (INM).

Vent de secteur nord au nord et au centre et de secteur est au sud, fort près des côtes et au sud avec des tourbillons de sable localement. Mer très agitée au golfe de Gabès.