Samsung dévoile le Galaxy Z Flip6 Édition Olympique, propulsé par Galaxy AI, en exclusivité pour les athlètes de Paris 2024

Cette version sur-mesure du Galaxy Z Flip6 sera fournie à près de 17 000 athlètes pour leur offrir une expérience inédite pendant la durée des Jeux de Paris 2024.

Samsung Electronics, partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, a dévoilé récemment le Galaxy Z Flip6 Édition Olympique. Exclusivement conçu et personnalisé pour les athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Galaxy Z Flip6 Édition Olympique s’inscrit dans la continuité de l’héritage de Samsung, qui met sa technologie de pointe et ses innovations au service des Jeux Olympiques depuis plus de trois décennies.

Ce nouveau modèle est la toute première Édition Olympique à intégrer Galaxy AI[2]. Pensé pour optimiser l’expérience des athlètes dès leur arrivée à Paris, il comprend une suite complète d’applications et de services exclusifs. C’est également la première fois qu’un produit Samsung nouvellement annoncé est mis à la disposition des athlètes avant sa commercialisation[3]. Amené à jouer le premier rôle sur les podiums cet été, le Galaxy Z Flip6 sera sur le devant de la scène des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Reprenant le design ultra-compact et polyvalent du Galaxy Z Flip6, l’Édition Olympique est déclinée en jaune et arbore des anneaux des Jeux Olympiques et les agitos Paralympiques. Pour habiller le nouveau smartphone, Samsung s’est associé à Berluti, la maison de luxe parisienne pour homme qui a dessiné les tenues officielles de l’équipe de France pour la Cérémonie d’Ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L’étui de protection exclusif qui accompagnera chaque appareil est fabriqué en cuir Venezia, emblématique de la Maison Berluti. Les couleurs habillent le cuir Venezia, d’une transparence et d’une profondeur exceptionnelles. Chaque patine est unique issue du travail réalisé à la main par les experts coloristes de la Maison. Chaque étui arbore une patine unique créée pour l’occasion avec un mélange de couleurs vibrantes qui tire son inspiration des anneaux olympiques, célébrant l’esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que ses valeurs d’excellence et d’unité.

« Samsung a repoussé les limites de la technologie mobile pour soutenir les Jeux Olympiques et Paralympiques et leurs athlètes depuis près de trois décennies », a déclaré Stephanie Choi, vice-présidente exécutive et directrice marketing de la division Mobile eXperience de Samsung Electronics. « Nous sommes honorés de présenter notre dernier smartphone Galaxy aux athlètes de Paris 2024 et de leur donner l’opportunité de découvrir la puissance et l’intelligence du Galaxy Z Flip6 avant-même son lancement officiel sur le marché. Nous sommes impatients de voir comment notre technologie permettra d’ouvrir l’expérience des athlètes pendant les Jeux Olympiques, qu’il s’agisse de créer de nouveaux liens ou de capturer de souvenirs inoubliables pendant leur séjour à Paris et au-delà. »

L’expérience des athlètes propulsée par Galaxy AI

Le choix de fournir aux athlètes le dernier modèle de la gamme Galaxy avant son lancement officiel s’explique par le rôle crucial joué par Galaxy AI dans l’accélération d’une nouvelle ère de communication, de productivité et de créativité sur smartphone. Le Galaxy Z Flip6 Édition Olympique embarque une série d’innovations et de fonctionnalités qui permettront aux athlètes de vivre de nouvelles expériences tout au long de paris 2024. Parmi elles :

Traduction Instantanée[4] traduit les appels téléphoniques directement sur l’appareil en temps réel dans 16 langues différentes. Les athlètes pourront ainsi appeler les centres Olympiques et des contacts en France tout en parlant dans leur langue maternelle à l’aide des applications Samsung natives et de certaines applications tierces.

Interprète[5] traduit instantanément les conversations en direct, permettant aux athlètes de discuter avec des bénévoles. Chaque interlocuteur peut voir la traduction sur l’écran qui est en face de lui grâce au double écran du Galaxy Z Flip6.

Compositeur[6] aide à rédiger des e-mails et des messages à l’aide de simples mots-clés. Pour les réseaux sociaux en particulier, Compositeur analyse les contenus déjà publiés pour permettre aux athlètes de suggérer des textes pertinents afin qu’ils puissent s’exprimer plus facilement.

Les athlètes peuvent aussi utiliser Galaxy AI pour se préparer, booster leur créativité et immortaliser des moments inoubliables grâce à des fonctionnalités telles que :

Ralenti instantané[7], qui permet aux athlètes de filmer une vidéo puis de la ralentir grâce à l’IA avant de l’enregistrer, pour partager et analyser leurs performances et affiner leur technique.

Assistant Photo[8], qui aide les athlètes à créer la photo parfaite en redimensionnant, repositionnant ou supprimant les objets indésirables.

Des services et des applications intégrés

Afin de faciliter l’utilisation du smartphone, chaque Galaxy Z Flip6 Édition Olympique sera livré avec une carte eSIM de 100 Go de données 5G en partenariat avec Orange et 2 ans de garantie mondiale Samsung. Pour retrouver les horaires des compétitions et naviguer facilement entre les sites Olympiques, les applications officielles du Comité International Olympique (CIO) seront préchargées : Athlete 365[9], Olympic Shop, Paris 2024, l’application de transports accréditée[10] et l’assistance téléphonique du CIO.

Via Samsung Wallet[11], un passe sera également préchargé pour accéder à des boissons gratuites sur les distributeurs automatiques situés dans le Village Olympique et Paralympique, en partenariat avec The Coca-Cola Company. De plus, une carte d’accès illimité aux transports publics, en partenariat avec Île-de-France Mobilités (IdFM), permettra aux athlètes de profiter de Paris et sa région.

Chaque Galaxy Z Flip6 Édition Olympique sera également doté d’une suite d’applications sur le thème de Paris 2024. Celle-ci comprend notamment PinQuest et Galaxy Experience, qui permettent de collecter et d’échanger des pins physiques et numériques pendant les Jeux ; Olympic Go !, le jeu Olympique officiel ; et Galaxy Skateboard, un nouveau jeu mettant en scène la mascotte de Paris 2024.

Des moments partagés en direct depuis le podium

Monter sur la plus haute marche et réaliser le rêve d’une vie entière fait partie des moments les plus forts et les plus mémorables qu’un athlète puisse connaître. Photographiés traditionnellement exclusivement par les médias accrédités, les athlètes n’avaient pas le droit d’apporter des effets personnels à la cérémonie de remise des médailles. Cela s’appliquant aussi au smartphone, le spectacle a toujours été capturé à distance plutôt qu’à travers l’objectif des athlètes eux-mêmes.

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, Samsung fournira l’Édition Olympique du Galaxy Z Flip6 aux athlètes afin qu’ils puissent immortaliser le moment depuis le podium. La technologie de Samsung cartographiera les images des athlètes par sport et les téléchargera sur Athlete365 pour leur permettre de partager ces moments historiques en temps réel avec leur famille et leurs fans.

Le Galaxy Z Flip6 Édition Olympique sera notamment exposé à l’Olympic™️ rendez-vous @ Samsung | Champs-Elysées 125 à partir du 12 juillet. En collaboration avec le CIO et le Comité International Paralympique (CIP), les athlètes recevront leur Galaxy Z Flip6 Édition Olympique à partir du 18 juillet.

[1] DAS Galaxy Z Flip6 (W/kg) : tête = 1,09/tronc = 1,511/membres = 2,59.

[2] AI=IA (Intelligence Artificielle). Les fonctionnalités Galaxy AI seront fournies gratuitement sur les appareils Samsung Galaxy compatibles, a minima jusqu’à fin 2025.

[3] Le Galaxy Z Flip6 Édition Olympique n’est pas disponible à la vente. Il est à destination exclusive des athletes des Jeux Olympiques et Paralympiques.

[4] Traduction Instantanée nécessite une connexion réseau et une connexion au compte Samsung. Traduction instantanée est uniquement disponible sur l’application Téléphone préinstallée par Samsung et certaines applications tierces. L’assistance peut varier selon les régions. Certaines langues peuvent nécessiter le téléchargement d’un pack linguistique. La disponibilité du service peut varier selon la langue. En juillet 2024, les langues disponibles sont : Allemand, Anglais (Australien, Etats-Unis, Inde, Royaume-Uni), Arabe, Chinois (Chine, Hong-Kong), Coréen, Espagnol (Espagne, Etats-Unis, Mexique), Français (France, Canada), Hindi, Indien, Italien, Japonais, Polonais, Portugais (Brésil), Russe, Thaï, Vietnamien. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

[5] Interprète nécessite une connexion au compte Samsung. Certaines langues peuvent nécessiter le téléchargement d’un pack linguistique, nécessitant une connexion internet. La disponibilité du service peut varier selon la langue. En juillet 2024, les langues disponibles sont : Allemand, Anglais (Australien, Etats-Unis, Inde, Royaume-Uni), Arabe, Chinois (Chine, Hong-Kong), Coréen, Espagnol (Espagne, Etats-Unis, Mexique), Français (France, Canada), Hindi, Indien, Italien, Japonais, Polonais, Portugais (Brésil), Russe, Thaï, Vietnamien. L’exactitude des résultats n’est pas garantie. La disponibilité et les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de la langue, du pays, du continent et du revendeur.

[6] Compositeur sera prochainement nommé Réduction générative suite à une mise à jour. Cette fonction nécessite une connexion réseau et au compte Samsung. La disponibilité du service peut varier selon la langue. En juillet 2024, les langues disponibles sont : Allemand, Anglais (Australien, Etats-Unis, Inde, Royaume-Uni), Arabe, Chinois (Chine, Hong-Kong), Coréen, Espagnol (Espagne, Etats-Unis, Mexique), Français (France, Canada), Hindi, Indien, Italien, Japonais, Polonais, Portugais (Brésil), Russe, Thaï, Vietnamien. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

[7] Ralenti instantané n’est disponible que sur le lecteur vidéo Samsung préinstallé et l’application Samsung Galerie. Peut ne pas être disponible pour certains types de fichiers vidéo. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

[8] Assistant Photo nécessitent une connexion réseau et au compte Samsung. La fonctionnalité Retouche Générative permet d’obtenir une photo redimensionnée jusqu’à 12MP. Un filigrane visible est superposé à l’image lors de l’enregistrement afin d’indiquer que l’image a été générée par l’IA. L’exactitude et la fiabilité de l’image générée ne sont pas garanties.

[9] Athlete365 est la communauté officielle des athlètes olympiques, créée pour développer la communauté des athlètes et améliorer leur vie. Elle soutient les athlètes olympiques dans leur parcours jusqu’aux Jeux Olympiques et après en mettant à leur disposition des espaces numériques et physiques dans lesquels ils peuvent apprendre, s’exprimer et se connecter à l’ensemble de la communauté.

[10] Paris 2024 Transport Accred

[11] Les boissons gratuites seront disponibles du 26 juillet au 8 septembre 2024 et l’accès gratuit aux transports publics sera disponible du 15 juillet au 15 septembre 2024.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices.

La société redéfinit les mondes des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseau et de la mémoire, des systèmes LSI, des fonderies et des solutions LED.