Nouveau virus : premier décès dû au virus Nipah au Kerala, en Inde

La ministre de la Santé de l’État du Kerala, dans le sud de l’Inde, a annoncé ce dimanche que des mesures préventives sont en cours après le décès d’un adolescent de 14 ans des suites du virus Nipah.

L’état a identifié 60 personnes parmi les contacts les plus à risque. Le virus Nipah, qui se transmet par les chauves-souris frugivores et les animaux comme les porcs, peut provoquer une fièvre sévère entraînant un gonflement du cerveau et, potentiellement, la mort. Considéré par l’Organisation mondiale de la santé comme une maladie prioritaire en raison de son potentiel épidémique, ce virus n’a ni vaccin ni traitement. Veena George, la ministre de la Santé du Kerala, a confirmé que le jeune garçon est décédé suite à un arrêt cardiaque. Le gouvernement a mis en place 25 comités pour identifier et isoler les contacts afin de contenir la propagation du virus. Depuis sa première apparition en 2018, le Nipah a causé des dizaines de décès au Kerala, et le virus, détecté pour la première fois il y a 25 ans en Malaisie, a également touché le Bangladesh, l’Inde et Singapour.