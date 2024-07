Ras Jedir : Saisie de plus d’une trentaine de kilos de bijoux d’une valeur de 1,3 MD )

Les services de la douane à la zone frontalière de Ras Jedir ont saisi une importante quantité de bijoux de contrebande en or et argent, pesant près de 34 kilos, d’une valeur estimée à plus de 1,3 million de dinars.

Après avoir fouillé une voiture alors qu’elle s’apprêtait à entrer en Tunisie, les services des douanes ont trouvé ces bijoux, dissimulés dans une cachette aménagée dans la dite voiture, indique la direction générale de la douane dans un communiqué publié vendredi.

Lorsque l’objet saisi a été présenté à l’expert spécialisé, celui-ci a indiqué que la quantité d’or pesait 6.413 grammes et était évaluée à 1,17 million de dinars (de 18 et 9 carats), et que la quantité d’argent saisie pesait au total 27.570 grammes, d’une valeur de 110 mille dinars.

Un procès-verbal de détention a été établi à cet effet et le ministère public, après consultation, a autorisé le renvoi du suspect vers les services de sécurité compétents pour complément d’enquête.