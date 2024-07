Noureddine Bhiri stoppe sa grève de la faim

Noureddine Bhiri, dirigeant du mouvement Ennahdha, a décidé de suspendre sa grève de la faim le 19 juillet 2024.

Cette décision fait suite à l’engagement des représentants de l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) et de la section de Tunis à suivre les plaintes déposées par Bhiri concernant les violations graves de son intégrité physique après son arrestation arbitraire. Cette suspension intervient également après les interventions de plusieurs personnalités nationales et défenseurs des droits de l’homme, ainsi que la visite de divers acteurs juridiques et humanitaires. Bhiri, qui avait été admis en réanimation à l’hôpital de la Rabta le 12 juillet, avait entamé sa grève de la faim le 28 juin pour protester contre l’inaction du ministère public sur ses plaintes pour torture. Il est accusé d’attentat contre la structure de l’État et d’incitation aux troubles.