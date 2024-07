La montée des accidents mortels en moto : 28 victimes depuis juillet

Le colonel Haitham Chaabani, représentant de l’Observatoire national de la sécurité routière, a révélé lors de l’émission “Midi Show” du jeudi 18 juillet 2024 sur la radio Mosaïque FM, que les motocyclettes sont le principal facteur de mortalité dans les accidents de la route.

Depuis le début du mois de juillet, 28 personnes ont perdu la vie à cause des accidents impliquant des motos. Avec l’augmentation du trafic durant l’été, de nombreux citoyens optent pour ce moyen de transport, ce qui a conduit à une hausse de 34 % des accidents mortels liés aux motos par rapport à l’année précédente. Malgré une diminution générale des accidents de la route et du nombre de victimes en Tunisie grâce à une stratégie nationale sur dix ans, les incidents impliquant des motocyclettes restent préoccupants. Cette stratégie, élaborée en coordination avec divers ministères, vise à renforcer les mesures répressives, notamment par le biais de campagnes dans les zones à risque et l’installation de radars. Depuis le début de l’année jusqu’au 13 juillet, les accidents de la route ont diminué de plus de 22 %, enregistrant 2528 incidents, 537 décès et 3500 blessés.