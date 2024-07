Imed Daimi annonce sa candidature à la présidence

Imed Daimi, Secrétaire général du Parti Congrès pour la République et ancien Chef de Cabinet de la Présidence de la République, a annoncé aujourd’hui sa candidature aux prochaines élections présidentielles en Tunisie, le jeudi 18 juillet 2024.

Daimi a souligné que sa décision de se porter candidat intervient après avoir accumulé une expérience variée dans les pouvoirs exécutif et législatif, ainsi qu’une formation académique en économie et dans la lutte contre la corruption. Dans son discours, il a affirmé son engagement à restaurer l’espoir chez les Tunisiens et à réformer les finances publiques pour favoriser la réconciliation nationale et le progrès économique.