Racha Ben Maouia célèbre son mariage à Istanbul

Depuis Istanbul, l’actrice tunisienne Racha Ben Maouia a célébré son mariage, suscitant une vague de réactions positives de la part de ses fans.

En partageant ce moment de bonheur sur les réseaux sociaux, Racha a reçu de nombreux messages de félicitations et de soutien de la part de ses admirateurs, qui ont exprimé leur joie et leurs vœux de bonheur pour ce nouveau chapitre de sa vie. La cérémonie, empreinte d’élégance et de convivialité, a mis en lumière la popularité et l’affection que le public porte à cette talentueuse actrice.