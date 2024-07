Tunisie – Présidentielle 2024 : L’ISIE lance un numéro pour signaler les fraudes de parrainage

L’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a appelé les citoyens à signaler les parrainages frauduleux des candidats pour la présidentielle en appelant le numéro 1814.

Dans un communiqué publié samedi, l’instance a rappelé que les dossiers des plaintes peuvent aussi être déposées directement dans l’un des bureaux les plus proches de l’instance.

La semaine dernière, l’ISIE avait dévoilé, lors d’une conférence de presse, le calendrier électoral de la prochaine élection présidentielle du 6 octobre prochain. Le président de l’instance avait alors évoqué les nouveaux critères requis aux candidats, concernant, notamment, la question des parrainages.

Il s’agit, pour les candidats, d’obtenir le parrainage de dix députés de l’Assemblée des représentants du peuple ou du Conseil national des régions et des districts, ou de 40 présidents élus de collectivités locales, en exercice au moment de l’acceptation des candidatures (conseils locaux, régionaux, ou municipaux), ou encore le parrainage de 10.000 électeurs inscrits et répartis sur, au moins, 10 circonscriptions législatives, avec un minimum de 500 électeurs par circonscription.

Jusqu’à ce jour, plus de quarante personnes ont retiré le formulaire de parrainage de l’intérieur du pays et de l’étranger. Le dépôt des candidatures se déroule du 29 juillet et 6 aout prochain. Le président de l’instance Farouk Bouasker avait annoncé que l’ISIE procédera à la vérification de la liste des parrains et de leurs signatures, laquelle sera publiée pour que les électeurs puissent la consulter et déposer des recours si nécessaire.

Bouasker avait prévenu que les parrainages ne respectant pas le modèle préétabli par l’instance et qui ne comportent pas les données exigées ne seront pas retenus par l’instance.