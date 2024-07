Nabeul : Campagne de nettoyage des plages à Menzel Temime

Une campagne de nettoyage des plages de la ville de Menzel Temime, (Gouvernorat de Nabeul), a démarré hier vendredi et se poursuit jusqu’à demain dimanche (Du 12 au 14 juillet), sous le slogan “Préservons ensemble la propreté de nos plages et de notre environnement”.

Cette campagne est co-organisée par les autorités locales et régionales, l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL), l’Agence Nationale de Gestion des Déchets, (ANGED), et l’association de l’environnement de Menzel Temime.

Elle s’inscrit dans le cadre d’une série de campagnes de nettoyage lancées par la délégation de Menzel Temime, et qui coïncident avec l’avènement de la saison estivale et touristique, a indiqué à la TAP, l’activiste de la société civile et membre de l’association de l’environnement de Menzel Temime, Aymen Hmam.

Selon la même source, ces initiatives visent à fournir un environnement sain et à améliorer la qualité de vie des citoyens, soulignant la nécessité d’un effort concerté de tous les acteurs pour soutenir les efforts des services de la municipalité, ainsi que de sensibiliser les citoyens à l’importance de préserver l’environnement.

La campagne de nettoyage concerne le ratissage et le tamisage des sables de la plage d’une manière périodique, la collecte du plastique, l’entretien des dunes de sable, l’aménagement des entrées des rues et des routes principales de la ville, la collecte des déchets, ainsi que l’installation des conteneurs poubelles dans les rues et avenues de la ville.