Le développement des prestations de santé, la promotion de la recherche scientifique et l’échange d’expertises ont été au centre des travaux de la conférence nationale sur la santé bucco-dentaire en milieu scolaire, organisée les 12 et 13 juillet en cours à Hammamet par la direction de la médecine scolaire et universitaire.

Selon un communiqué du ministère de la santé, des experts de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), de la Faculté de médecine dentaire de Monastir et des cadres du département prennent part à cette conférence.

Au cours de la séance d’ouverture, l’accent a été mis sur l’importance de la prévention, du partenariat et de la promotion de la recherche scientifique outre la nécessité de développer les compétences afin de réaliser les objectifs des plans et programmes du ministère de la santé dans le domaine de la santé bucco-dentaire visant à améliorer les services et à renforcer les capacités du personnel dans le cadre du plan triennal de développement 2023-2025.

Il s’agit, en outre, de renforcer la prévention chez les jeunes, de promouvoir le tourisme médical et l’exportation d’expertises.