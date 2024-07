Un 3ème détenu réussit l’examen du baccalauréat

Un détenu incarcéré à la prison de Mornaguia, candidat au baccalauréat (section économie et gestion), a réussi la session de contrôle, portant ainsi le nombre total de détenus admis à l’examen du baccalauréat en 2024 à trois, a fait savoir vendredi Ramzi Kouki, porte-parole de la direction générale des prisons et de la rééducation.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a signalé que la réussite de ces détenus a été possible grâce aux efforts de l’ensemble des intervenants impliqués dans la rééducation des détenus et à la garantie de toutes les conditions matérielles et de l’assistance sociale pendant toute l’année et en particulier en période de révision et d’examens outre le rôle important des familles des détenus qui ont fourni les cours nécessaires à leurs enfants.

Ramzi Kouki a souligné que l’apprentissage et la poursuite de l’enseignement secondaire ou universitaire en prison, ainsi que l’obtention de certificats de formation professionnelle dans un des ateliers pénitentiaires, constituent une part importante du processus de rééducation et d’intégration sociale, et représentent un outil essentiel pour un retour rapide et réussi à la société après avoir purgé la peine.

A noter que 40 détenus poursuivent actuellement leurs études universitaires en prison, 11 ont réussi leurs examens, 7 ont échoué, et 22 attendent encore les résultats.