276 chiens errants abattus en juin : colère sur les réseaux sociaux

Tunis, 12 juillet 2024 – La municipalité de Tunis a annoncé l’abattage de 276 chiens errants par balle en juin, suscitant une vive polémique sur les réseaux sociaux.

L’information a déclenché une vague de colère et d’indignation, avec de nombreux internautes et défenseurs des animaux dénonçant la méthode employée comme cruelle et inhumaine. Des appels à des solutions alternatives, telles que la capture, la stérilisation et la relocalisation, se sont multipliés.

Les autorités municipales ont défendu leur décision en évoquant les dangers posés par les chiens errants, mais cette explication n’a pas apaisé les critiques. La polémique met en lumière la nécessité de développer une politique nationale respectueuse du bien-être animal, tout en répondant aux préoccupations de santé publique.