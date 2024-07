Mumbai paralysée par le mariage du fils de l’homme le plus riche d’Asie !

La ville de Mumbai en Inde s’apprête à accueillir le mariage du fils de Mukesh Ambani, l’homme le plus riche d’Asie, un événement grandiose qui paralysera la circulation dans une partie majeure de la ville pendant quatre jours.

Le mariage d’Anant Ambani, 29 ans, et de sa fiancée Radhika Merchant, également âgée de 29 ans, sera marqué par des célébrations somptueuses en présence de célébrités et de personnalités influentes du monde des affaires et de la politique. Les préparatifs de ce mariage ont débuté il y a près d’un an avec une série de festivités luxueuses. La police locale considère cet événement comme “public” en raison de la présence attendue de personnalités importantes de l’Inde et de l’international. Du 12 au 15 juillet, l’accès aux routes proches du lieu de la cérémonie, au Centre de Conférences Jio Global appartenant au groupe Reliance, sera restreint aux véhicules et voitures liés au mariage entre 13h et minuit, ce qui a suscité l’irritation des résidents. Les organisateurs n’ont pas divulgué les noms des invités, mais il est prévu que l’événement soit rempli de stars et de figures influentes.