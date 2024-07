Le ministre de la Défense nationale, Imed Memmich, a présidé, mercredi, la cérémonie de sortie de la 28e promotion de l’Ecole Supérieure de Guerre (ESG).

Il a cette occasion appelé à revoir la structure organisationnelle de l’école, conformément à la stratégie du ministère pour la prochaine décennie, afin de l’adapter aux normes internationales de l’enseignement supérieur militaire et d’établir un système de qualité qui contribue à la réalisation des objectifs pédagogiques fixés pour la formation, indique un communiqué du ministère.

Memmich a également souligné l’importance de favoriser l’ouverture de l’école sur son environnement académique et universitaire aux niveaux national et international, d’adopter la digitalisation pour faciliter l’interaction et la communication pédagogique entre le personnel formateur et les officiers et d’approfondir la recherche pour contribuer au développement des travaux académiques.

Il a en outre salué le soutien continu accordé à cette prestigieuse institution par les Etats Majors des trois armées et les services interarmées afin de remplir son rôle de formation dans les meilleures conditions, ainsi que les efforts déployés par l’ensemble de ses cadres pour favoriser son rayonnement à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Il a, à ce titre, évoqué l’ouverture de l’école sur son environnement arabe, africain et régional à travers la conclusion d’accords de partenariat et de mémorandums d’entente, ce qui fait de la Tunisie une destination pour les officiers de pays frères et amis, grâce à la grande confiance qu’inspirent les compétences militaires tunisiennes toutes spécialités confondues.

Le ministre a félicité les officiers de l’armée nationale ainsi que les officiers étrangers des pays frères et amis ayant obtenu le diplôme de l’Ecole Supérieure de Guerre.

La cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée en présence des membres du Conseil supérieur des Armées, d’ambassadeurs et de chargés d’affaires de pays frères et amis et de hauts responsables du ministère de la Défense.

L’Ecole Supérieure de Guerre est un établissement d’enseignement militaire supérieur située dans la zone du Bardo à Tunis. Elle a ouvert ses portes le 2 Septembre 1996 pour accueillir la première promotion. Depuis cette date, les stagiaires à l’ESG se sont succédés à raison d’une promotion par année scolaire (de Septembre jusqu’à Juin).