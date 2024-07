Ahmed Hachani annonce des mesures pour un travail décent et des salaires équitables

Une séance de travail ministérielle, s’est tenue mercredi sous la présidence du chef du gouvernement Ahmed Hachani, au cours de laquelle il a été décidé d’élaborer les textes législatifs appropriés pour la régularisation des situations d’emploi précaire dans la fonction publique et le secteur public afin de les soumettre au conseil des ministres, a annoncé la présidence du gouvernement dans un communiqué.

A cette occasion, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de trouver des solutions pratiques et réalisables aux différentes situations d’emploi précaire en concrétisation du principe du travail décent et des salaires équitables et en application des décisions du président de la république Kais Saied visant la lutte contre toutes les formes d’emploi précaire.

Cette réunion a permis de passer en revue le cadre général, les défis à relever et les solutions possibles en tenant compte de l’intérêt de l’administration et de la situation actuelle des finances publiques.

Ont pris part à cette séance de travail, la ministre des finances Sihem Boughdiri Nemsia, la ministre de l’économie et de la planification Feriel Ouerghi Sebii, le ministre des affaires sociales Kamel Maddouri et le secrétaire d’état auprès du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle chargé des sociétés communautaires Riadh Chaouad.