La Direction générale de la sûreté nationale a annoncé dans un communiqué ce mardi 9 juillet 2024 que les différentes unités de sécurité relevant de la région de la sûreté nationale de La Marsa ont réussi à démanteler un réseau spécialisé dans les crimes liés à la drogue et à arrêter 6 de ses membres, tous de nationalités d’un pays voisin.

En outre, 9 comprimés de drogue Erika, environ 3 grammes de cannabis, ainsi que des sommes d’argent en devises tunisiennes et étrangères (introduites illégalement) ont été saisis.

Après consultation du ministère public et présentation des faits, il a été ordonné de les retenir pour « crimes liés à la drogue » et de rédiger un procès-verbal contre le propriétaire de l’appartement qu’ils louaient. Ce dernier sera présenté devant le ministère public pour « non-déclaration de l’hébergement d’étrangers et violation de la loi sur les appartements meublés », et les enquêtes se poursuivent.