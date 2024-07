Ghaza : le bilan de l’agression sioniste pourrait atteindre 186.000 martyrs

Le bilan des victimes de l’agression sioniste contre Ghaza qui se poursuit depuis le 7 octobre, pourrait s’élever à 186.000 martyrs, selon une étude publiée dans la revue Lancet.

L’étude intitulée “Compter les morts à Ghaza : difficile mais essentiel” , indique qu’en utilisant l’estimation de la population de la bande de Ghaza en 2022 , soit 2.375.259 habitants, le nombre de martyrs serait équivalent à 7,9%.

L’estimation publiée vendredi inclut les décès directs dus à l’agression ainsi que les décès indirects dus à des causes telles que les maladies reproductives, transmissibles et non transmissibles.

“En appliquant une estimation prudente de quatre décès indirects pour un décès direct aux 37.396 décès signalés, il n’est pas invraisemblable d’estimer que jusqu’à 186.000 décès, voire plus, pourraient être imputables à la guerre actuelle à Ghaza “, indique le rapport du Lancet.

Tak Igusa, l’un des auteurs de l’étude, a déclaré que leurs travaux “prévoyaient de multiples impacts sur la santé, notamment des maladies non transmissibles et infectieuses, la malnutrition et la mortalité maternelle et néonatale. L’une de nos conclusions est qu’il existe une probabilité de plus en plus grande de choléra, de famine et d’autres catastrophes humanitaires qui pourraient entraîner une mortalité plus élevée que les décès dus aux traumatismes dus à la guerre”.