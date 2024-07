Tunisie : Arrestation d’un dangereux organisateur de traversées clandestines recherché par l’Italie

Les agents de la brigade de recherche et d’investigation de la Garde nationale à Tebourba ont réussi à arrêter “l’un des plus dangereux organisateurs de traversées clandestines” des dix dernières années. Il est recherché par les garde-côtes italiens et condamné à quarante ans de prison, avec des dizaines de mandats de recherche émis contre lui, selon une source bien informée de Mosaique FM.

Les informations disponibles indiquent que le suspect est considéré comme l’un des plus dangereux organisateurs de traversées clandestines, impliqué dans un très grand nombre de traversées vers l’Italie, ainsi que dans le trafic de drogues. Cet individu, très dangereux, réside à El Kabaria et est suivi de près par les garde-côtes italiens. Il fait l’objet de dizaines de mandats de recherche, en plus de condamnations par contumace totalisant plus de quarante ans de prison.

Selon les mêmes informations, l’arrestation du dangereux suspect a été effectuée par les agents de la brigade de recherche et d’investigation de la Garde nationale à Tebourba après un effort de renseignement qui a duré plusieurs semaines. Il a été appréhendé à Mornaguia lors d’une embuscade bien planifiée.

Le suspect a été déféré devant le tribunal de première instance de Tunis, où il a été décidé de le placer en détention pour plusieurs affaires graves en cours contre lui.