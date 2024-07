Week-end sans électricité : coupures programmées dans quatre gouvernorats !

La Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) a annoncé que l’électricité sera coupée ce week-end dans plusieurs zones des gouvernorats de l’Ariana, de Zaghouan, de Monastir et de Sousse.

Cette coupure est nécessaire dans le cadre de leur programme de maintenance périodique des réseaux de distribution d’électricité afin de garantir des services de qualité. Aujourd’hui, samedi 6 juillet, les coupures concerneront le quartier El Massmoudi, le quartier El Fath et Sidi Farge à Sidi Thabet de 9h à 15h, et le quartier El Safaya à Sousse de 8h à 13h. Dimanche 7 juillet, les coupures toucheront la rue de l’Aéroport, Dar Fadhal et la rue Ras Jedir à Sidi Thabet de 9h à 15h, une partie de la zone de Rewaguia à Zaghouan de 6h à 11h, et la ville entière de Menzel Nour à Monastir de 7h à 14h. La STEG compte sur la compréhension de ses clients pour ces interruptions temporaires et précise que la restauration du courant se fera progressivement, en fonction de l’avancement des travaux, sans préavis.