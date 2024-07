Manouba : première université d’entrepreneuriat en Afrique et au Moyen-Orient

L’Université de Manouba a obtenu l’accréditation du Centre National Britannique pour l’Entrepreneuriat dans l’Éducation et l’Économie, devenant ainsi la première université d’entrepreneuriat en Afrique et dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Selon la présidente de l’Université de Manouba, Jehina Ghribi, cette distinction reconnaît l’université comme innovante et créative. Lors d’une cérémonie célébrée à la Cité des Sciences de Tunis, Ghribi a expliqué que cette accréditation permettra à l’université de devenir membre de l’Alliance Mondiale des Universités d’Entrepreneuriat et du Réseau International des Universités Leaders, facilitant ainsi l’échange d’expériences et d’innovations dans le domaine de l’enseignement supérieur. De plus, cette reconnaissance renforcera la crédibilité de l’université, augmentant son attractivité pour les étudiants, chercheurs et partenaires, et ouvrira des opportunités de collaboration et de participation à des projets de recherche conjoints. Selon Soumya Kweidi, membre de l’équipe de leadership étudiant de l’université, une équipe d’experts britanniques avait évalué l’université et son rapport complet contenant 70 preuves justifiant cette accréditation. Fondée en 2000, l’Université de Manouba compte 14 établissements universitaires offrant des diplômes de licence, de master et de doctorat dans divers domaines.