Décès tragique du joueur égyptien Ahmed Refaat

Le club égyptien ‘Future’ a annoncé ce matin, samedi 6 juillet 2024, le décès de son joueur Ahmed Refaat, victime d’une crise cardiaque survenue en mars dernier lors d’un match contre Al Ittihad d’Alexandrie.

Âgé de 30 ans, Ahmed Refaat avait subi une intervention chirurgicale et passé une longue période en soins intensifs après un arrêt cardiaque de deux heures consécutif à un malaise sur le terrain, sans qu’aucun autre joueur n’intervienne. Après une amélioration de son état de santé, il avait quitté l’hôpital et rendu visite à ses coéquipiers la semaine dernière lors des entraînements. Le club a annoncé sa mort de manière soudaine ce matin. Que Dieu ait son âme en paix et apporte patience et réconfort à sa famille et à ses proches.