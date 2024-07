Pour 45% des Tunisiens, l’eau en bouteille est leur principale source

Pour 45% des Tunisiens, l’eau en bouteille ou l’eau minérale est leur principale source, selon les résultats de la dernière enquête du réseau panafricain de recherche par sondage Afrobarometer, présentés jeudi à Tunis lors d’une conférence de presse.

Réalisée par l’institut de sondage One to One for Research and Polling, partenaire d’Afrobarometer en Tunisie, entre le 25 février et le 11 mars 2024 sur un échantillon nationalement représentatif de citoyens adultes âgés de plus de 18 ans des différentes régions du pays (milieu urbain et rural), l’enquête sur les perceptions des Tunisiens sur les changements climatiques, a montré que 55% des Tunisiens ont changé la source ou réduit la quantité d’eau utilisée afin de faire face aux changements climatiques.

Selon la même enquête, 31% des Tunisiens comptent sur l’eau de robinet et 9% utilisent l’eau de pluie.

Toutefois ces taux changent selon les milieux. Ainsi en milieu urbain, 57% des Tunisiens utilisent l’eau en bouteille alors qu’en milieu rural 20% seulement l’utilisent et 46% comptent sur l’eau de robinet.

S’agissant des attitudes des Tunisiens à l’égard de la politique de rationnement de l’eau, 23% des répondants en sont favorables et 72% pensent que le gouvernement doit trouver des solutions alternatives pour gérer les ressources en eau plutôt que de rationner l’offre.